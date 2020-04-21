2020-04-21T18:25:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти объяснили вспышку коронавируса в Рязани

В скачке заболеваемости винят несоблюдение режима самоизоляции
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Администрация Рязани высказалась о скачке заболеваемости коронавирусной инфекцией в областном центре. Власти считают, что главная причина – несоблюдение самоизоляции.

- Количество людей на улицах города в последние дни увеличилось, что привело к росту числа заболевших жителей, - пишет admrzn.ru.

Индекс самоизоляции «Яндекса» подтверждает: самой «дисциплинированной» стала неделя с 30 марта по 5 апреля, после чего, особенно по будням, дома остаются все меньше людей. Конечно, дело далеко не только в нежелании соблюдать рекомендации и требования – многие продолжают работать, обеспечивать себя и свои семьи.

Так или иначе, 21 апреля стало известно о 59 новых случаях COVID-19 в Рязани. За сутки число людей с положительными тестами на коронавирус увеличилось на 41% - до 202. В предыдущие дни их тоже стали выявлять десятками (см. график).

Динамика случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Рязани за последние дни.

Динамика случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Рязани за последние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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