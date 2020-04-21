Бургомистр Мюнстера в письме поддержал рязанцев

21 Апр 2020 2020-04-21T17:16:29+03:00

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На имя главы администрации Рязани пришло очередное письмо солидарности – от бургомистра Мюнстера Маркуса Леве. Жители Мюнстера выражают в нем свою поддержку Рязани.

В нем говорится о том, что весь мир сейчас переживает нелегкие времена из-за распространения коронавируса, а жители европейских стран одними из первых приняли на себя удар пандемии и до сих пор напряженно борются за жизнь и здоровье. Режим самоизоляции в этих условиях – одна из наиболее эффективных и оправданных мер.

«Тем не менее, мы должны понимать, что нынешняя ситуация не отражает нас как общество и не соответствует основной идее нашего сосуществования. Мы держимся вместе, едины духом и важны друг другу», – цитирует бургомистра Мюнстера сити-менеджер Елена Сорокина на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU