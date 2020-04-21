Владелец ТРЦ «Малина» написал открытое письмо губернатору Любимову
Руководство ТРЦ «Малина» опубликовало открытое письмо в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова с просьбой, включить торгово-развлекательный центр в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.
«После вступления в силу вашего распоряжения бизнеса просто не стало, он прекратил свое существование. Выручка сократилась в апреле на 95%. Если действие распоряжения будет пролонгировано в мае, ситуация только ухудшится», - говорится в сообщении.
По словам владельца ТРЦ Игоря Скворцова, торгово-развлекательный центр - это сотни предприятий ИП и малого бизнеса, тысячи рабочих мест и материальное благополучие их семей.
«Это единственный, в большинстве случаев, их источник доходов. В связи с этим, ООО приняло решение поддержать своих партнеров и не взимать арендную плату с неработающих арендаторов на время действия вашего распоряжения, дабы облегчить положение, как самих предпринимателей, так и их сотрудников, — говорится в письме за подписью Скворцова. — Принимая такое сложное решение, мы исходили из желания помочь арендаторам сохранить свой бизнес и, как следствие, рабочие места. Мы считаем это справедливым решением, понимая в какой тяжелой ситуации они оказались.
Что касается конкретно нашего бизнеса, никакой помощи нет.
Мы просим вас принять следующие меры поддержки:
- включить ТРЦ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей;
- объявить мораторий на уплату всех налогов минимум на 1 год;
- предоставить каникулы по обслуживанию банковских кредитов на период не менее 6 месяцев;
- предоставить отсрочку по оплате коммунальных платежей без начисления пеней и штрафов минимум на 6 месяцев;
- предоставить беспроцентные банковские кредиты на выплату зарплат сотрудникам за 6 месяцев;
- ТПП Рязанской области обеспечить выдачу сертификата о признании текущей ситуации форс-мажором.
Как указано в сообщении, изначально письмо отправили губернатору еще 4 апреля. Его подписали все крупные торговые центры Рязани, но ответа на него до сих пор нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU