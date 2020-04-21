Рязанский слесарь выиграл в лотерею загородный дом за 600 тысяч рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T16:50:45+03:00

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Рязанец Александр Суханов выиграл в жилищной лотерее загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба организаторов лотереи.

— Билет я купил случайно, — рассказывает рязанский слесарь. — Продавщица предложила купить, я и согласился. Через пару дней пришло смс-сообщение, что я выиграл дом. Несколько минут с удивлением смотрел на экран. Когда пришел в себя, рассказал жене. Она сначала думала, что я ее разыгрываю. А когда сама билет проверила, поздравила.

По словам мужчины, дом ему не нужен, поэтому выигрыш он возьмет деньгами, а на них он купит новую мебель в квартиру, где сейчас идет ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU