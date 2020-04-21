2020-04-21T13:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудник рязанской ГТРК «Ока» сдал положительный тест на COVID-19

В настоящее время мужчина проходит лечение дома
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«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что один из сотрудников ГТРК «Ока» сдал положительный тест на COVID-19.

Мужчина почувствовал легкое недомогание и обратился в поликлинику. Терапевт, в числе прочих мер, взяла мазок. В понедельник, 20 апреля, стало известно, что анализы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

Бригаду сотрудников телекомпании, в которой работал заболевший, отправили по домам.

Напомним, что по состоянию на 13.00 21 апреля в Рязанской области 316 человек заболели COVID-19 и 77 сдали положительно первый тест. Общее число подтвержденных и условно подтвержденных случаев – 393.

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Об этом стало известно после совещания в администрации областного центра (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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