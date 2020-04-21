Рязанские полицейские сняли клип на песню группы «Король и шут»
Сотрудники рязанского УМВД призвали жителей региона оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. В качестве агитации полицейские применили модный нынче прием – кавер на известную песню. На этот раз людей просят соблюдать режим самоизоляции под композицию «Король и шут» - «Лесник».
Полиция сделала кавер на песню "Лесник" группы "Король и шут".Источник: УМВД России по Рязанской области
Напомним, ранее в YouTube появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет», в котором авторы призывают жителей города соблюдать режим самоизоляции. Ролик смонтировали из нарезок видео, которые распространяла опергруппа, волонтеры и телевизионные СМИ Рязанской области (читать подробнее).
Кроме того, видеоклип в условиях режима самоизоляции сняли рязанские красавицы на песню «Плачу на техно». Симпатичные девчонки под зажигательную музыку танцуют на балконах и крышах рязанских новостроек-многоэтакжек (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU