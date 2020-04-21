2020-04-21T13:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанские полицейские сняли клип на песню группы «Король и шут»

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Рязанские полицейские сняли клип на песню группы «Король и шут».Рязанские полицейские сняли клип на песню группы «Король и шут».
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Сотрудники рязанского УМВД призвали жителей региона оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. В качестве агитации полицейские применили модный нынче прием – кавер на известную песню. На этот раз людей просят соблюдать режим самоизоляции под композицию «Король и шут» - «Лесник».

Полиция сделала кавер на песню "Лесник" группы "Король и шут".Источник: УМВД России по Рязанской области

Напомним, ранее в YouTube появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет», в котором авторы призывают жителей города соблюдать режим самоизоляции. Ролик смонтировали из нарезок видео, которые распространяла опергруппа, волонтеры и телевизионные СМИ Рязанской области (читать подробнее).

Кроме того, видеоклип в условиях режима самоизоляции сняли рязанские красавицы на песню «Плачу на техно». Симпатичные девчонки под зажигательную музыку танцуют на балконах и крышах рязанских новостроек-многоэтакжек (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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