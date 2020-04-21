2020-04-21T12:36:39+03:00
Происшествия

Рязанец пытался изнасиловать девушку, но получил жесткий отпор

Скопинские следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы переданы в суд
Яков РЫКОВ
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Следователи Скопинского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя Милославского района. Он обвиняется в покушении на изнасилование с угрозой убийством, а также злостном уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

По версии следствия, вечером 6 декабря 2019 года в безлюдном месте на одной из улиц поселка Милославское мужчина увидел знакомую девушку, которая шла домой. Напав на нее, он, угрожая ее убить, попытался изнасиловать. Девушка схватила попавшую под руку пустую бутылку, ударила ею мужчину по голове – и сбежала.

Во время следствия обвиняемый признал вину. В ближайшее время его судьбу будет решать суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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