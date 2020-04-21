2020-04-21T12:40:32+03:00
Политика

Николай Любимов занял 33 место в апрельском «Индексе власти»

Российские политики и чиновники оцениваются ежемесячно по пяти наиболее значимым показателям
Иван АНТОНОВ
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Николай Любимов - в первой половине рейтинга глав регионов. Фото: страница ВКонтакте.Николай Любимов - в первой половине рейтинга глав регионов. Фото: страница ВКонтакте.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов занял 33 место в апрельском выпуске «Индекс власти» на сайте «Давыдов. Индекс». Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач.

В результатах исследований существует несколько разделов: «Федеральные чиновники и политики», «Главы регионов», «Кураторы внутренней политики в регионах» и «Консультанты».

Глава рязанского региона расположился с индексом 35, 5 между архангельским и новосибирским губернаторами. Отметим, что губернатор соседней Тульской области Алексей Дюмин занял 4 место, Липецкой (Игорь Артамонов) – 59-ое, а Тамбовской (Александр Никитин) – 64-е.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова в разделе «Кураторы внутренней политики в регионах» поделила с прочими претендентами места с 61 по 65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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