Николай Любимов занял 33 место в апрельском «Индексе власти»
Губернатор Рязанской области Николай Любимов занял 33 место в апрельском выпуске «Индекс власти» на сайте «Давыдов. Индекс». Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач.
В результатах исследований существует несколько разделов: «Федеральные чиновники и политики», «Главы регионов», «Кураторы внутренней политики в регионах» и «Консультанты».
Глава рязанского региона расположился с индексом 35, 5 между архангельским и новосибирским губернаторами. Отметим, что губернатор соседней Тульской области Алексей Дюмин занял 4 место, Липецкой (Игорь Артамонов) – 59-ое, а Тамбовской (Александр Никитин) – 64-е.
Заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова в разделе «Кураторы внутренней политики в регионах» поделила с прочими претендентами места с 61 по 65.
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ИСТОЧНИК KP.RU