21 Апр 2020 2020-04-21T11:20:44+03:00

Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 316 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани: 77 тестов на подтверждении, два человека умерли

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Появились последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 21 апреля 11:00 в Рязанском регионе выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, всего в области диагноз коронавирус подтвердился у 316 человек. Еще 77 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 393 человека.

Девять человек выздоровели и выписаны из больницы, двое умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU