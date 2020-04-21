2020-04-21T11:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 316 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани: 77 тестов на подтверждении, два человека умерли
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Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 316 человек.Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 316 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Появились последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 21 апреля 11:00 в Рязанском регионе выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, всего в области диагноз коронавирус подтвердился у 316 человек. Еще 77 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 393 человека.

Девять человек выздоровели и выписаны из больницы, двое умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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