В Рязанской области закрыли наплывной мост

21 Апр 2020 2020-04-21T11:15:35+03:00

Это связано с сильным ветром и огромными волнами на Оке

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21 апреля с 8 часов 20 минут прекращено движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

На месте перекрытия выставлены соответствующие предупреждающие знаки. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Подобный понтонный мост неподалеку от села Троица Спасского района функционирует.

Сотрудники МЧС просят автомобилистов учитывать сложившуюся обстановку при планировании своего маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU