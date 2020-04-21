В Рязанской области закрыли наплывной мост
21 апреля с 8 часов 20 минут прекращено движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.
На месте перекрытия выставлены соответствующие предупреждающие знаки. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Подобный понтонный мост неподалеку от села Троица Спасского района функционирует.
Сотрудники МЧС просят автомобилистов учитывать сложившуюся обстановку при планировании своего маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU