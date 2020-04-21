В ДТП на Восточной окружной пострадала женщина – водитель иномарки
Утром 20 апреля на Восточной окружной дороге 33-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Веста» врезался в Hyundai, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП женщина – водитель иномарки обращался за помощью к медикам.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.
Кроме того, инспекторы ДПС выявили 740 нарушений Правил дорожного движения и задержали десять пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU