Коронавирус в Рязани, ситуация на 21 апреля 08.30: под наблюдением более 1092 человека
Оперативная рабочая группа опубликовала последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 21 апреля 08:30, в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор продолжает следить за гражданами, прибывающими из регионов, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
В целом на 21 апреля 08:30 поступила информация о 3323 (+53) гражданах, прибывших из зарубежных, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 1092 (+53) человек. Завершили обследование 2231 человека. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU