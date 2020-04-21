21 Апр 2020 2020-04-21T09:47:43+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 21 апреля 08.30: под наблюдением более 1092 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Оперативная рабочая группа опубликовала последние новости по коронавирусу в Рязани и области. По состоянию на 21 апреля 08:30, в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор продолжает следить за гражданами, прибывающими из регионов, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В целом на 21 апреля 08:30 поступила информация о 3323 (+53) гражданах, прибывших из зарубежных, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 1092 (+53) человек. Завершили обследование 2231 человека. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU