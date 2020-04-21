Коронавирус в Рязани: Московский район продолжает лидировать по количеству зараженных
По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 316 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 143 человека проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 50 случаев;
- в Октябрьском районе – 41 случай;
- в Железнодорожном районе – 38;
- в Советском районе – 14 случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU