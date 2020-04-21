2020-04-21T09:28:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: Московский район продолжает лидировать по количеству зараженных

Последние новости по коронавирусу в Рязани. В каких районах города больше инфицированных людей
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Коронавирус в Рязани: Московский район продолжает лидировать по количеству зараженных.Коронавирус в Рязани: Московский район продолжает лидировать по количеству зараженных.Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ
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По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 316 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 143 человека проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 50 случаев;

- в Октябрьском районе – 41 случай;

- в Железнодорожном районе – 38;

- в Советском районе – 14 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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