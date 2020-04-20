Житель соседнего региона погиб на рязанской дороге, допустив фатальную ошибку
В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе на автодороге Шилово – Касимов произошло смертельное ДТП. Примерно в 16.36 58-летний житель Нижегородской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справился с управлением и врезался в иномарку Peugeot, которой управляла 31-летняя рязанка.
В результате происшествия водитель ВАЗ-2107 получил смертельные травмы, девушке из иномарки потребовалась помощь врачей
Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье на дорогах области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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