2020-04-20T19:15:36+03:00
Происшествия

Житель соседнего региона погиб на рязанской дороге, допустив фатальную ошибку

В Шиловском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Peugeot
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе на автодороге Шилово – Касимов произошло смертельное ДТП. Примерно в 16.36 58-летний житель Нижегородской области, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, не справился с управлением и врезался в иномарку Peugeot, которой управляла 31-летняя рязанка.

В результате происшествия водитель ВАЗ-2107 получил смертельные травмы, девушке из иномарки потребовалась помощь врачей

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье на дорогах области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клубящийся туман с высоты птичьего полета: рязанец Олег Буцкий поделился красотой раннего утра
Житель соседнего региона погиб на рязанской дороге, допустив фатальную ошибку
Коронавирус в Рязани: в БСМП создан оперштаб докторов
Коронавирус в Рязани: умерли два человека с положительным тестом на COVID-19
Стало известно, когда в школах Рязани завершится учебный год
Коронавирус в Рязани: больница №11 приостановила плановую госпитализацию
Начальник рязанской академии ФСИН возглавил университет в Петербурге
В Рязани открылось отделение фонда «Городские проекты» Ильи Варламова
Рязанская полиция пригрозила нарушителям самоизоляции крупными штрафами
Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах обнаружили зараженных
Коронавирусом в Рязанской области заболел второй грудной ребенок
Коронавирус в Рязани: в тяжелом состоянии еще два человека
В Рязанской области мужчина забил собаку молотком. Возбуждено уголовное дело
У нас живет сознательный народ: в сети появился клип про коронавирус в Рязани
Коронавирус в Рязани: уровень самоизоляции в областном центре повысился
Коронавирус в Рязанской области: число зараженных достигло 289 человек
Компания «Зеленый сад» продезинфицировала улицы
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 20 апреля: под меднаблюдением более 1 тысячи человек
Произошел гидроудар: в СК рассказали подробности гибели рязанца на Пасху от петарды
Рязанская область по демографии оказалась в числе «вымирающих»
Во время празднования Пасхи от взрыва петарды погиб житель Рязанской области