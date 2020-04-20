Стало известно, когда в школах Рязани завершится учебный год
В Рязанской области скорректировали сроки учебного года 2020 для учащихся школ. Ученики 1-8 классов завершат учебный год 21 мая, школьники 9-11 классов будут учиться по плану - до 5 июня. К такому решению пришли региональное министерство образования по согласованию с оперативным штабом. Причина корректировки сроков учебного года - эпидемиологическая ситуация в Рязани и области в связи с распространением коронавируса.
«В рамках полномочий школ решение об окончании учебного года закрепляется распорядительным актом образовательной организации по согласовании с учредителем», - говорится в сообщении минобра.
Напомним, в настоящее время все школьники Рязанской области находятся на дистанционном обучении.
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ИСТОЧНИК KP.RU