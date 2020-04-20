Коронавирус в Рязани: больница №11 приостановила плановую госпитализацию

20 Апр 2020 2020-04-20T16:34:47+03:00

В 11 больнице будут пока лечить только экстренных больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство лечебного заведения это объясняет это обилием случаев сочетания коронавирусной инфекции с иными заболеваниями

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Администрация ГБУ Рязанской области «Городская клиническая больница №11» сообщает о временной приостановке плановой госпитализации пациентов. Такое сообщение появилось в сообществе лечебного учреждения ВКонтакте.

Руководство объясняет этот шаг значительным количеством случаев сочетания коронавирусной инфекции с иными заболеваниями. При этом администрация подчеркивает, что госпитализация «экстренных» больных будет производиться в штатном порядке. При этом в 11 больнице созданы особые условия для оказания экстренной медицинской помощи.

После снятия ограничительных мероприятий с плановыми пациентами будут дополнительно согласованы новые сроки госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU