Коронавирус в Рязани: больница №11 приостановила плановую госпитализацию
Администрация ГБУ Рязанской области «Городская клиническая больница №11» сообщает о временной приостановке плановой госпитализации пациентов. Такое сообщение появилось в сообществе лечебного учреждения ВКонтакте.
Руководство объясняет этот шаг значительным количеством случаев сочетания коронавирусной инфекции с иными заболеваниями. При этом администрация подчеркивает, что госпитализация «экстренных» больных будет производиться в штатном порядке. При этом в 11 больнице созданы особые условия для оказания экстренной медицинской помощи.
После снятия ограничительных мероприятий с плановыми пациентами будут дополнительно согласованы новые сроки госпитализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU