Рязанская полиция пригрозила нарушителям самоизоляции крупными штрафами
В Рязанской области УМВД пригрозило злостным нарушителям самоизоляции в условиях пандемии коронавируса крупными штрафами. Привлекать к ответственности людей, которых о ней уже предупреждали, полиция намерена по новой норме КоАП - части 2 статьи 6.5 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Меры наказания предусмотрены следующие:
- для физических лиц - штрафы от 15 до 40 тыс. рублей;
- для должностных лиц – штрафы от 50 до 150 тыс. рублей;
- для ИП – штрафы от 50 до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности;
- для юрлиц – штрафы от 200 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности.
Это не касается обладателей специальных пропусков на передвижение. Для остальных случаи-исключения давно известны (пункт 29):
- обращение за экстренной помощью;
- дорога на работу;
- поход к ближайшему месту продажи товаров, продажа которых неограниченна (в т.ч. продукты и товары первой необходимости), или к месту получения разрешенных в период самоизоляции услуг;
- выгул домашних животных (не больше 100 метров от дома);
- вынос мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU