Рязанская полиция пригрозила нарушителям самоизоляции крупными штрафами

20 Апр 2020 2020-04-20T14:32:48+03:00

Тех, кого поймали не в первый раз, намерены привлекать к ответственности по новой норме КоАП

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В Рязанской области УМВД пригрозило злостным нарушителям самоизоляции в условиях пандемии коронавируса крупными штрафами. Привлекать к ответственности людей, которых о ней уже предупреждали, полиция намерена по новой норме КоАП - части 2 статьи 6.5 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Меры наказания предусмотрены следующие:

- для физических лиц - штрафы от 15 до 40 тыс. рублей;

- для должностных лиц – штрафы от 50 до 150 тыс. рублей;

- для ИП – штрафы от 50 до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности;

- для юрлиц – штрафы от 200 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности.

Это не касается обладателей специальных пропусков на передвижение. Для остальных случаи-исключения давно известны (пункт 29):

- обращение за экстренной помощью;

- дорога на работу;

- поход к ближайшему месту продажи товаров, продажа которых неограниченна (в т.ч. продукты и товары первой необходимости), или к месту получения разрешенных в период самоизоляции услуг;

- выгул домашних животных (не больше 100 метров от дома);

- вынос мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU