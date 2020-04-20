Коронавирусом в Рязанской области заболел второй грудной ребенок

20 Апр 2020 2020-04-20T13:21:00+03:00

К группе риска по возрасту добавилось семь человек с COVID-19

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20 апреля появилась актуальная информация о возрасте зараженных коронавирусом в Рязанской области. Напомним, к 12.00 COVID-19 диагностировали у 316 человек. 289 случаев уже подтвердились, остальные 27 проверяют повторно.

За сутки положительными оказались тесты на инфекцию у семи детей - возрастом 9 месяцев, 1 год, 5, 8, 9, 10 и 12 лет. Кроме того, заболевание выявили еще у двух человек старше 80 лет (их диагноз еще предстоит подтвердить), а общее число зараженных из группы риска (65 лет и старше) выросло на семь человек. Именно пожилые люди и пациенты с хроническими недугами имеют самый высокий риск осложнений при коронавирусной инфекции.

С полной статистикой предлагаем ознакомиться ниже.

289 человек с подтвержденным диагнозом:

- до 18 лет – 26 (9 месяцев; двое по 2 и 4 года; 5; четверо по 8 лет; 9; двое по 11 лет; трое по 12 и 13 лет; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет);

от 18 до 45 лет – 115;

от 46 до 64 лет – 100;

от 65 до 80 лет – 40;

старше 80 лет – 8.

27 человек с условно подтвержденным диагнозом:

- до 18 лет - 7 (9 месяцев; 1; 5; 8; 9; 10 и 12 лет);

- от 18 до 45 лет – 4;

- от 46 до 64 лет – 9;

- от 65 до 80 лет – 5;

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ИСТОЧНИК KP.RU