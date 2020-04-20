2020-04-20T12:43:20+03:00
Происшествия

В Рязанской области мужчина забил собаку молотком. Возбуждено уголовное дело

Подозреваемому 33-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
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Рязанские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства собаки. Труп животного 17 апреля с травмами головы обнаружили в мусорном контейнере жители села Вакино Рыбновского района.

После проведенной проверки выяснились некоторые детали произошедшего. По предварительной информации, собаку молотком забил 33-летний житель соседнего населенного пункта, приехавший в Вакино в гости.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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