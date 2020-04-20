2020-04-20T10:43:35+03:00
Недвижимость

Компания «Зеленый сад» продезинфицировала улицы

Кроме того, работники группы компаний убрали бытовой мусор, удалили омертвевшие ветки на деревьях и кустарниках и другое
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Фото: ГК "Зеленый сад".Фото: ГК "Зеленый сад".
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18 апреля в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Активное участие в уборке приняла группа компаний «Зеленый сад».

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

В зоне ответственности компании были следующие территории: парк Черезовские пруды, от перекрестка ул. Новой и Касимовского шоссе до въезда на строительную площадку ЖК «Fresk Life», вдоль Муромского шоссе и от ворот №1 строительной площадки ЖК «Еврокласс» до перекрестка с улицей Кальная, а также на улице Пожалостина от строительной площадки ЖК «Прайд Парк» до Первомайского проспекта.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Работники «Зеленого сада» убрали бытовой мусор, удалили омертвевшие ветки на деревьях и кустарниках, грунт вдоль бордюров проезжей части, провели уборку тротуаров и зеленой зоны, завершили работы по подсветке деревьев.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

Фото: ГК "Зеленый сад".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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