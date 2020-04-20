Компания «Зеленый сад» продезинфицировала улицы
18 апреля в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Активное участие в уборке приняла группа компаний «Зеленый сад».
Фото: ГК "Зеленый сад".
В зоне ответственности компании были следующие территории: парк Черезовские пруды, от перекрестка ул. Новой и Касимовского шоссе до въезда на строительную площадку ЖК «Fresk Life», вдоль Муромского шоссе и от ворот №1 строительной площадки ЖК «Еврокласс» до перекрестка с улицей Кальная, а также на улице Пожалостина от строительной площадки ЖК «Прайд Парк» до Первомайского проспекта.
Фото: ГК "Зеленый сад".
Работники «Зеленого сада» убрали бытовой мусор, удалили омертвевшие ветки на деревьях и кустарниках, грунт вдоль бордюров проезжей части, провели уборку тротуаров и зеленой зоны, завершили работы по подсветке деревьев.
Фото: ГК "Зеленый сад".
Фото: ГК "Зеленый сад".
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU