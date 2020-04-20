2020-04-20T10:15:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 20 апреля: под меднаблюдением более 1 тысячи человек

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: выявленных случаев COVID-19 осталось 267 , 22 –на подтверждении
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликована оперативная сводка о ситуации с коронавирусом в Рязанской области по состоянию на 8.30 20 апреля. Выявленных случаев COVID-19 осталось 267, как и вечером воскресенья. Еще 22 положительных находятся на подтверждении после первичных исследований.

Отметим, что в число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции входят девять человек, которые выздоровели и выписаны из больницы.

Помимо вышеназванных пациентов под медицинским наблюдением находятся те, кто с ними контактировал, и те, кто вернулся из заграничных поездок. Таких людей к утру понедельника насчитывает 1028 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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