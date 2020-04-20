2020-04-20T08:14:26+03:00
Недвижимость

Режим самоизоляции: 20 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков, несмотря на режим самоизоляции
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Режим самоизоляции: 20 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество.Режим самоизоляции: 20 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество.
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20 апреля в девяти районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- село Ламино, село Борец, поселок Зеркальные Пруды, село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Ситьково — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Борки, село Тырново — с 09:00 до 17:00;

- село Тимошкино — с 13:00 до 15:00.

Рязанский район:

- село Казарь, село Семкино, село Долгинино, поселок Мурмино — с 09:00 до 17:00;

- село Поляны — с 10:00 до 14:00;

- село Алеканово — с 10:30 до 15:30.

Пронский район:

- село Панкино — 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Ибердский — с 09:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Добрый Сот, деревня Ерофеевская Слобода, поселок Маяк, село Огородниково, деревня Острая Лука, село Перкино, село Троица — с 10:00 до 14:00.

Пителинский район:

- село Потапьево — с 12:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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