Режим самоизоляции: 20 апреля в девяти районах Рязанской области отключат электричество
20 апреля в девяти районах Рязанской области, несмотря на всеобщие ограничительные меры из-за коронавируса, отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- село Ламино, село Борец, поселок Зеркальные Пруды, село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Ситьково — с 09:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Борки, село Тырново — с 09:00 до 17:00;
- село Тимошкино — с 13:00 до 15:00.
Рязанский район:
- село Казарь, село Семкино, село Долгинино, поселок Мурмино — с 09:00 до 17:00;
- село Поляны — с 10:00 до 14:00;
- село Алеканово — с 10:30 до 15:30.
Пронский район:
- село Панкино — 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- поселок Ибердский — с 09:00 до 16:00.
Спасский район:
- село Добрый Сот, деревня Ерофеевская Слобода, поселок Маяк, село Огородниково, деревня Острая Лука, село Перкино, село Троица — с 10:00 до 14:00.
Пителинский район:
- село Потапьево — с 12:00 до 17:00.
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