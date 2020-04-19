Рязань заняла 31 место в России по качеству общественного транспорта

19 Апр 2020 2020-04-19T21:34:26+03:00

Рязань как раз в середине рейтинга, хотя горожане могут быть с этим не согласны. Фото: Павел АВЕРИН

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Компания SIMETRA на V международной научно-практической конференции «Транспортное планирование и моделирование», проходившей в этом году 16-17 апреля в онлайн-формате, представила результаты рейтинга городов России по качеству общественного транспорта. С одной стороны они оказались ожидаемыми, с другой – полными неочевидных выводов. Об этом сообщил сайт «Транспорт в России».

За бортом исследования, длившегося более 4 месяцев, остались Москва и Санкт-Петербург. Ведь по своим размерам, финансовым возможностям и развитию местных транспортных систем они находятся совсем в другой лиге даже по отношению к городам-«миллионникам».

В квинтет решающих критериев оценки вошли: доступность транспорта (отдельно – физическая и ценовая), комфорт и удобство, эффективность системы, безопасность и устойчивость, каждый из которых делился на ряд «вложенных» показателей (всего бралось 40 параметров).

Рязань расположилась как раз в середине списка, заняв 31 место. Соседняя Тула на 15 месте, Калуга – на 28. Липецк значится в рейтинге на 40 месте, Тверь – на 47 строке.

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ИСТОЧНИК KP.RU