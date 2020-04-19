11 больных коронавирусом рязанцев находятся в тяжелом состоянии
Оперативная рабочая группа при региональном правительстве сообщает о том, что в рязанских больницах по состоянию на 19 апреля находится на лечении 71 пациент с COVID-19.
22 из них, по оценки докторов, чувствуют себя вполне удовлетворительно. 38 человек находится в стадии болезни, которое медики называют «средней степени тяжести». В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов. За стуки их число увеличилось на два человека. Четверо из них в возрасте от 55 лет (58, 65, 66 – 2 человека) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Региональный минздрав утверждает, что у остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU