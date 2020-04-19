2020-04-19T15:32:02+03:00
Происшествия

Конезавод в Старожилове снова подожгли

ЧП случилось в праздничный день, и этому происшествию есть прецеденты
Антон ВОХЕЧ
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Конезавод снова горит.Конезавод снова горит.
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Конезавод в Старожилове снова подожгли. Это случилось на Пасху, 19 апреля. Здание горит в настоящий момент, сообщил общественник Игорь Кочетков. Речь идет о корпусе Скотного двора (коровника) на улице Конезаводской, 1. Прецедент подобного происшествия случился 27 марта.

«18 апреля члены ВООПИиК во время обследования обнаружили собранные на лестнице листы оцинкованного железа, подготовленные на вынос. Требуем наказания сотрудников полиции Старожиловского района за полное бездействие – после написания нами заявления о возбуждении уголовного дела по факту поджога 27 марта», – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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