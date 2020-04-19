2020-04-19T09:56:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 19 апреля: под наблюдением 928 человек

225 случаев COVID-19 подтверждены, 9 человек выздоровели и выписаны из больницы
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Медики начеку!Медики начеку!Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона. Отметим, что цифра по сравнению со вчерашним днем пока не изменилась.

При этом 9 человек выздоровели и выписаны из больницы. В целом поступила информация о 3126 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под пристальным медицинским наблюдением находятся 928 человек, а 2198 жителей Рязани и области его уже прошли. Они обследованы и здоровы.

Напомним, что днем ранее, 18 апреля, выявили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Девять пациентов с коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии

Трое подключены к аппаратам ИВЛ. 33 человека - в состоянии средней тяжести (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конезавод в Старожилове снова подожгли
Коронавирус в Рязанской области: ареал распространения расширяется
Самоизоляция в Рязани: православные верующие встретили Пасху [ВИДЕО]
Коронавирус в Рязани: 18 апреля прошла санобработка и дезинфекция улиц
Коронавирус в Рязанской области выявили еще у 42 человек
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 19 апреля: под наблюдением 928 человек
В Рязани умер актер Борис Курочкин
В полиции рассказали, будут ли штрафовать за участие в богослужениях
На Пасху в Рязани прогнозируют мокрый снег и дождь
Московский район Рязани вышел в лидеры по зараженным коронавирусом
Коронавирус проник еще в два района Рязанской области: полная статистика
В Рязани провели массовый церковный обряд, несмотря на коронавирус
Масштабная дезинфекция в Рязани: улицы поливают раствором с сильным запахом хлора
Девять пациентов с коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии