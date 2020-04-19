Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 19 апреля: под наблюдением 928 человек
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона. Отметим, что цифра по сравнению со вчерашним днем пока не изменилась.
При этом 9 человек выздоровели и выписаны из больницы. В целом поступила информация о 3126 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под пристальным медицинским наблюдением находятся 928 человек, а 2198 жителей Рязани и области его уже прошли. Они обследованы и здоровы.
Напомним, что днем ранее, 18 апреля, выявили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Девять пациентов с коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии
Трое подключены к аппаратам ИВЛ. 33 человека - в состоянии средней тяжести (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU