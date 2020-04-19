Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 19 апреля: под наблюдением 928 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T09:56:17+03:00

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей региона. Отметим, что цифра по сравнению со вчерашним днем пока не изменилась.

При этом 9 человек выздоровели и выписаны из больницы. В целом поступила информация о 3126 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под пристальным медицинским наблюдением находятся 928 человек, а 2198 жителей Рязани и области его уже прошли. Они обследованы и здоровы.

Напомним, что днем ранее, 18 апреля, выявили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU