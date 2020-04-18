2020-04-18T19:34:45+03:00
Общество

В Рязани умер актер Борис Курочкин

С 70-х до конца 90-х годов он играл в ТЮЗе. Коллеги артиста выразили соболезнования родным и близким
Антон КОНОВАЛОВ
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Коллеги вспоминают, что работы Бориса Курочкина были наполнены яркой актерской индивидуальностью.Коллеги вспоминают, что работы Бориса Курочкина были наполнены яркой актерской индивидуальностью.
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18 апреля в Рязани ушел из жизни артист Театра на Соборной Борис Курочкин. Об этом ТЮЗ сообщил в своей группе. Коллеги Бориса Георгиевича выразили глубокие соболезнования родным и близким и рассказали, что он в последнее время тяжело болел.

«Его актерские работы любили зрители, и они всегда были наполнены яркой актерской индивидуальностью. Много и с удовольствием играл в сказках для маленьких зрителей», - вспоминает коллектив театра, где Борис Курочкин проработал с 70-х до конца 90-х годов.

Среди работ артиста отмечают роли в таких спектаклях как «Ревизор», «Граф Монте-Кристо», «Остров капитана Блада», «Дети капитана Гранта», «Приклечения Тома Сойера», «Алые паруса» и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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