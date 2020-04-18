На Пасху в Рязани прогнозируют мокрый снег и дождь

18 Апр 2020 2020-04-18T17:51:47+03:00

Выше +10 температура по региону не поднимется

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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 18 апреля. По данным местного гидрометцетра, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя – небольшие, местами умеренные.

Температура будет ниже средних многолетних значений: -3…+2 по региону в пасхальную ночь и +5…+10 в день православного праздника.

Ветер 5-10 м/с.

Заметим, что в последние три дня, 15-17 апреля, в Рязани выпало 18,3 мм осадков – почти половина от месячной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU