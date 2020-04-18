На Пасху в Рязани прогнозируют мокрый снег и дождь
Выше +10 температура по региону не поднимется
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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 18 апреля. По данным местного гидрометцетра, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя – небольшие, местами умеренные.
Температура будет ниже средних многолетних значений: -3…+2 по региону в пасхальную ночь и +5…+10 в день православного праздника.
Ветер 5-10 м/с.
Заметим, что в последние три дня, 15-17 апреля, в Рязани выпало 18,3 мм осадков – почти половина от месячной нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU