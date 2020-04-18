2020-04-18T13:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Девять пациентов с коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии

Трое подключены к аппаратам ИВЛ. 33 человека - в состоянии средней тяжести
Антон КОНОВАЛОВ
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Опергруппа по COVID-19 в Рязанской области рассказала о состоянии пациентов, у которых диагностирована инфекция. Состояние девяти человек медики оценивают как тяжелое, причем трое из них из-за осложнений не могут дышать самостоятельно – их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У 21 пациента состояние удовлетворительное, у 38 – средней степени тяжести. У остальных болезнь протекает в легкой форме, а потому их посчитали возможным оставить на домашнем карантине, но, тем не менее, под наблюдением медиков.

Отмечается, что среди 68 пациентов с «короной» в больницах двое детей. Всего COVID-19 по состоянию на 13.00 18 апреля диагностирован у 267 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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