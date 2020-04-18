Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 18 апреля: заражены 217 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T09:35:02+03:00

184 случая COVID-19 подтверждены, еще 33 теста положительны и проверяются во второй раз

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В Рязанской области опубликовали последние данные о ситуации с коронавирусом по состоянию на 8.30 18 апреля. Согласно им, в регионе зарегистрировали 184 случая заболевания. Еще 33 теста оказались положительными по результатам первичных исследований и находятся на подтверждении.

В число подтвержденных случаев COVID-19 входят и те девять человек, которые выздоровели и выписались из больницы. Под медицинским наблюдением находятся 742 гражданина, которые либо недавно вернулись из заграничных поездок, либо контактировали зараженными или людьми с подозрением на «корону». Всего с начала марта поступила информация почти о 3 тысячах таких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU