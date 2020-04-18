Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 8.30 18 апреля: заражены 217 человек
В Рязанской области опубликовали последние данные о ситуации с коронавирусом по состоянию на 8.30 18 апреля. Согласно им, в регионе зарегистрировали 184 случая заболевания. Еще 33 теста оказались положительными по результатам первичных исследований и находятся на подтверждении.
В число подтвержденных случаев COVID-19 входят и те девять человек, которые выздоровели и выписались из больницы. Под медицинским наблюдением находятся 742 гражданина, которые либо недавно вернулись из заграничных поездок, либо контактировали зараженными или людьми с подозрением на «корону». Всего с начала марта поступила информация почти о 3 тысячах таких людей.
ИСТОЧНИК KP.RU