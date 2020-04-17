2020-04-17T22:02:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Рязани и области: власти сделали прогноз о наступлении пика заболеваемости [видео]
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Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом.Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом через две-три недели. Об этом 17 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

— Мы постоянно мониторим ситуацию, в том числе по отношению к другим субъектам, — говорит замминистра. — Сравниваем обстановку каждый день. Сейчас на территории страны есть регионы, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Рязанской области. Есть те, которые в настоящий момент затронуты меньше. Прогнозируем, что через две-три недели мы должны выйти на пик заболеваемости.

По словам чиновника, в этих условиях необходимость строгого соблюдения режима самоизоляции возрастает многократно.

В рязанском минздраве спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом.Источник видео: опергруппа Рязанской области.

Напомним, по последним данным опергруппы рязанского правительства, в Рязани и области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 33 положительных теста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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