Стало известно, когда Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом
Рязанская область выйдет на пик заболеваемости коронавирусом через две-три недели. Об этом 17 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.
— Мы постоянно мониторим ситуацию, в том числе по отношению к другим субъектам, — говорит замминистра. — Сравниваем обстановку каждый день. Сейчас на территории страны есть регионы, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Рязанской области. Есть те, которые в настоящий момент затронуты меньше. Прогнозируем, что через две-три недели мы должны выйти на пик заболеваемости.
По словам чиновника, в этих условиях необходимость строгого соблюдения режима самоизоляции возрастает многократно.
В рязанском минздраве спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом.Источник видео: опергруппа Рязанской области.
Напомним, по последним данным опергруппы рязанского правительства, в Рязани и области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится 33 положительных теста.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области: еще в двух районах появились зараженные вирусом
Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области: название районов и населенных пунктов, откуда приходит подробная информация о зараженных коронавирусом (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU