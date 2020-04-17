17 Апр 2020 2020-04-17T21:48:39+03:00

Коронавирус в Рязани: в каком районе города больше всего зараженных жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, где в Рязани проживают больше всего больных коронавирусом

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По состоянию на 17 апреля 16:00 в Рязани и Рязанской области зарегистрировано 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус, из них 99 человек проживают в Рязани.

По данным администрации, больше всего зараженных и условно зараженных людей проживают в Железнодорожном районе – 31 человек.

В Московском районе – 30 человек, в Октябрьском районе Рязани – 28 и в Советском районе – 10 человек.

Напомним, опергруппа предоставила также последнюю информацию по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области (смотрим, где и сколько человек болеют).

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ИСТОЧНИК KP.RU