17 Апр 2020 2020-04-17T20:12:02+03:00

В Рязани на две ночи закроют проезд по Северному обходу.

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22 и 23 апреля в Рязани на всю ночь закроют проезд по Северному обходу, сообщает пресс-служба АО «Рязаньавтодор». По информации дорожников, причина перекрытия движения - техническое обслуживание разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.

Трудности для автомобилистов возникнут уже 22 апреля в 23:00 и в это же время 23 апреля. В обоих случаях технические работы продлятся до 05:00 следующего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU