2020-04-17T17:34:39+03:00
Недвижимость

Простые шаги онлайн-покупки недвижимости от VELLCOM Group

Приоритеты работы компании – сделать свою работу в режиме онлайн также быстро и эффективно
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Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
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Сложившаяся ситуация с эпидемией нарушила планы тысяч россиян: отложены поездки, перенесены мероприятия, введена вынужденная изоляция. В компании VELLCOM Group уверены, что карантин – это не повод отказываться от покупки квартиры. На помощь приходят интернет-технологии, позволяющие сделать это не только быстро, но и удаленно, а, следовательно, безопасно.

- Ваш комфорт и спокойствие – приоритеты работы нашей компании, мы умеем делать свою работу в режиме онлайн также быстро и эффективно, - пояснили в компании VELLCOM Group.

Выбрать, сравнить и оплатить квартиру от холдинга можно, не выходя из дома, в несколько простых шагов:

Шаг 1: подобрать по нужным параметрам квартиру на нашем сайте и оставить заявку через форму обратной связи. Для тех кому удобнее сделать это по телефону, мы ждем вашего звонка: +7 (4912) 300-707.

Шаг 2: забронировать подходящий вариант. После обсуждения деталей по телефону мы предварительно вышлем полный пакет документов на электронную почту для ознакомления.

Шаг 3: если планируется покупка с помощью кредитных средств, поможем получить одобрение по ипотеке без визита в банк: оформление происходит дистанционно, а подать заявку на ипотеку с привлекательными условиями можно обратившись в отдел продаж по телефону, указанному выше. Мы сообщим какие документы потребуются для подачи заявки, затем Вы сможете прислать документы электронным способом. Сам процесс одобрения кредита происходит удаленно. Единственной точкой «внешнего» контакта будет подписание кредитного договора в банке, т. к. это условие прописано в требованиях законодательства.

Шаг 4: подписать согласованный договор, который мы можем доставить Вам домой.

Шаг 5: завершить покупку и подать документы на регистрацию сделки!

Начните знакомство с VELLCOM DOMами прямо сейчас и реализуйте ваши планы! А наши менеджеры расскажут все об исключительных деталях проектов компании и помогут вам пройти все этапы дистанционной покупки.

Берегите себя! Оставайтесь дома вместе с VELLCOM Group.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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