2020-04-17T17:19:33+03:00
Политика

100 куличей передала Юлия Рокотянская в городской Совет ветеранов и районные советы

Пасхальные куличи глава муниципального образования Рязани приобрела на собственные средства
Дмитрий КОРНЕВ
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Пасхальные куличи глава муниципального образования Рязани приобрела на собственные средстваПасхальные куличи глава муниципального образования Рязани приобрела на собственные средства
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В преддверии праздника Пасхи глава муниципального образования передала куличи ветеранским организациям Рязани, а также Рязанскому геронтологическому центру им. П.А. Мальшина. Из-за ограничения посещения храмов в связи с эпидемиологической ситуацией освящение было произведено прямо на производстве. 100 куличей Юлия Рокотянская передала в городской Совет ветеранов и районные советы.

- Внимание со стороны главы города очень важно для ветеранов. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете нам в это сложное время. В условиях самоизоляции мы организуем доставку куличей ветеранам на дом, - сказал председатель городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий.

- Любое доброе дело помогает бороться с вирусом, - отметил председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Герман Грибакин.

- Пасха для всех православных – это время обновления, обращения к вечным духовным и нравственным ценностям, - сказала Юлия Рокотянская. - Светлая Пасхальная радость объединяет нас, вдохновляет на добрые дела и поступки, на милосердие по отношению к окружающим. Здоровья всем, счастья и благополучия.

Еще 73 кулича глава муниципального образования передала директору Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина Артему Крупнову. Пасхальные куличи раздадут всем проживающим в центре.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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