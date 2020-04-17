Под Рязанью поезд на скорости насмерть сбил 65-летнего мужчину
Утром 16 апреля недалеко от поселка Денежниково Рязанского района поезд сбил 65-летнего мужчину, сообщает издательство «Пресса».
Погибший не имел при себе документов, но сотрудники линейного отдела полиции установили его личность по отпечаткам пальцев.
В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Пока неясно, переходил мужчина пути или шел вдоль железнодорожной насыпи. Свидетелей происшествия нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU