Под Рязанью поезд на скорости насмерть сбил 65-летнего мужчину

17 Апр 2020 2020-04-17T15:44:15+03:00

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося

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Утром 16 апреля недалеко от поселка Денежниково Рязанского района поезд сбил 65-летнего мужчину, сообщает издательство «Пресса».

Погибший не имел при себе документов, но сотрудники линейного отдела полиции установили его личность по отпечаткам пальцев.

В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Пока неясно, переходил мужчина пути или шел вдоль железнодорожной насыпи. Свидетелей происшествия нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU