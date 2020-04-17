20-летний рязанец через интернет совращал несовершеннолетних. Потерпевшими стали 11 мальчиков

17 Апр 2020 2020-04-17T12:37:11+03:00

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы переданы для рассмотрения в суд

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Следователи Михайловского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год молодой человек через интернет отправлял незнакомым ему мальчикам сообщения с сексуальной тематикой и фотографии порнографического содержания. Преступление в отношении 11 детей пресекли полицейские.

Во время следствия обвиняемый вину признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU