Коронавирус в Рязани: ждать ли отмены коммунальных платежей
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире онлайн пресс-конференции развеял мифы о возможной отмене оплаты коммунальных платежей в условиях пандемии COVID-19.
- Мы просчитали возможную нагрузку на бюджет в случае отмены коммунальных платежей и платежей по капитальному ремонту, - отметил Николай Викторович. – Это нереально. Это колоссальные расходы бюджета! Некоторые политические деятели, выступают с подобного рода заявлениями. Это популизм. Прощу всех отнестись с пониманием к тому, что мы делаем.
Убытки сейчас несут все. Нам еще потребуются немалые деньги на восстановление экономики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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