Коронавирус в Рязани: ждать ли отмены коммунальных платежей

17 Апр 2020 2020-04-17T12:22:26+03:00

Губернатор Николай Любимов в эфире онлайн пресс-конференции ответил на вопросы жителей региона

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире онлайн пресс-конференции развеял мифы о возможной отмене оплаты коммунальных платежей в условиях пандемии COVID-19.

- Мы просчитали возможную нагрузку на бюджет в случае отмены коммунальных платежей и платежей по капитальному ремонту, - отметил Николай Викторович. – Это нереально. Это колоссальные расходы бюджета! Некоторые политические деятели, выступают с подобного рода заявлениями. Это популизм. Прощу всех отнестись с пониманием к тому, что мы делаем.

Убытки сейчас несут все. Нам еще потребуются немалые деньги на восстановление экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU