2020-04-17T10:36:00+03:00
Происшествия

На трассе под Рязанью «Москвич» сбил перебегающего дорогу пешехода

Мужчину с травмами госпитализировали. ДТП произошло в Старожиловском районе
Яков РЫКОВ
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На трассе под Рязанью «Москвич» сбил перебегающего дорогу пешехода.На трассе под Рязанью «Москвич» сбил перебегающего дорогу пешехода.
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Поздно вечером 16 апреля в Старожиловском районе 55-летний рязанец за рулем автомобиля «Москвич» сбил 54-летнего мужчину, который перебегал дорогу.

В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы. Инспекторы ДПС выявили 8964 нарушения Правил дорожного движения.

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Полиция проводит проверку по факту ДТП. Все обстоятельства происшествия уточняются (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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