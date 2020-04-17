Пьяный рязанец на «ГАЗели» врезался в тросовое ограждение
Вечером 16 апреля на улице Бирюзова рядом с Северной окружной дорогой произошло ДТП. По данным полиции, 46-летний рязанец за рулем «ГАЗели» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в тросовое ограждение.
В результате ДТП водителя доставили в медицинское учреждение.
По предварительной информации, мужчина был пьян.
В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU