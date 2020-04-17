Рязанские власти закупают новый бизнес-седан

17 Апр 2020 2020-04-17T10:13:26+03:00

Нынешняя финансово-экономическая ситуация не заставила чиновников отказаться от автомобиля за 2,1 млн рублей

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Правительство Рязанской области за счет региональной казны проводит закупку автомобиля Toyota Camry. На бизнес-седан власти потратят 2 130 000 рублей. Единственным подавшим заявку поставщиком стал столичный Toyota-центр «Новорижский».

На сайте дилера стоимость Toyota Camry в базовой комплектации - от 1 636 000 рублей, однако в пределах цены закупки находятся несколько расширенных вариаций. Согласно их описанию и аукционной документации, кому-то из кабинета министров понадобился автомобиль с более мощным (2,5 л, 181 л.с.) двигателем, кожаным салоном, подогревом задних сидений, беспроводным зарядным устройством, круиз-контролем, целым рядом «умных» систем и других примочек. Дабы не делать рекламу, все характеристики перечислять не будем, - их можно найти в интернете.

Рязанцами закупка бизнес-седана уже активно обсуждается, особенно в контексте сложной финансово-экономической ситуации из-за коронавируса. «Комсомолка» направила областному правительству запрос с просьбой прояснить ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU