2020-04-17T10:13:26+03:00
Политика

Рязанские власти закупают новый бизнес-седан

Нынешняя финансово-экономическая ситуация не заставила чиновников отказаться от автомобиля за 2,1 млн рублей
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Рязанской области за счет региональной казны проводит закупку автомобиля Toyota Camry. На бизнес-седан власти потратят 2 130 000 рублей. Единственным подавшим заявку поставщиком стал столичный Toyota-центр «Новорижский».

На сайте дилера стоимость Toyota Camry в базовой комплектации - от 1 636 000 рублей, однако в пределах цены закупки находятся несколько расширенных вариаций. Согласно их описанию и аукционной документации, кому-то из кабинета министров понадобился автомобиль с более мощным (2,5 л, 181 л.с.) двигателем, кожаным салоном, подогревом задних сидений, беспроводным зарядным устройством, круиз-контролем, целым рядом «умных» систем и других примочек. Дабы не делать рекламу, все характеристики перечислять не будем, - их можно найти в интернете.

Рязанцами закупка бизнес-седана уже активно обсуждается, особенно в контексте сложной финансово-экономической ситуации из-за коронавируса. «Комсомолка» направила областному правительству запрос с просьбой прояснить ситуацию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: дилеры продолжат торговать автомобилями

Разрешение распространяется и на деятельность автосервисов в период коронавирусной пандемии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-летний рязанец через интернет совращал несовершеннолетних. Потерпевшими стали 11 мальчиков
Коронавирус в Рязани: ждать ли отмены коммунальных платежей
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
Любимов – о дежурных группах в детсадах: Подвергать детей опасности нельзя
Рязанский губернатор объяснил снятие карантина с сел Заокское и Коростово
Губернатор Николай Любимов: Посещать кладбища на Пасху – грех
Коронавирус в Рязани: общее число заболевших и условно заболевших достигло 217 человек
На трассе под Рязанью «Москвич» сбил перебегающего дорогу пешехода
Пьяный рязанец на «ГАЗели» врезался в тросовое ограждение
Рязанские власти закупают новый бизнес-седан
СК: в Рязанской области стали больше убивать и насиловать
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 17 апреля 08.30: 751 человек под наблюдением
Коронавирус в Рязани: один из ТЦ перестал брать аренду с неработающих предприятий
Умер артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов
Коронавирус в Рязани: опергруппа изобличила очередной «фейк» про перинатальный центр
Коронавирус в Рязани и области: из других регионов в районы приехали 35 тысяч 805 человек
Коронавирус в Рязани: стало известно, в каком районе города больше всего инфицированных
Я его осадить хотел: Дмитрий Панкин рассказал об инциденте с охранником гордумы
Режим самоизоляции в Рязани 2020: полиция не пустила в Москву машину с молоком
В рязанской больнице Семашко рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом
«Ростелеком» установил тепловизор на Рязанском приборном заводе