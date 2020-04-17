17 Апр 2020 2020-04-17T09:43:18+03:00

СК: в Рязанской области стали больше убивать и насиловать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет привел статистику преступлений за первый квартал 2020 года

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В Рязанской области увеличилось количество преступлений, в том числе – убийств. Следственное управление СК России по Рязанской области привело статистику на 1 апреля 2020 года.

По данным СК, в Рязанской области произошло 2676 преступлений, что на 9,4% больше чем за аналогичный период прошлого года – 2446. Из них тяжких и особо тяжких преступлений – 678, что на 2,4% меньше прошлогодних показателей – 695.

К сожалению, в Рязанской области стало больше убийств - 12 убийств против 9, совершенных за аналогичный период прошлого года. Все убийства раскрыты со 100% показателем.

Увеличилось и количество изнасилований - шесть против одного, совершенных за аналогичный период прошлого года. Все изнасилования раскрыты.

Не изменились данные по умышленным причинениям тяжкого вреда со смертельным исходом - 5 преступлений, как и в прошлом году. Раскрываемость 100%;

Кроме того, следователи раскрыли семь преступлений прошлых лет, из которых одно уголовное дело об убийстве. В прошлом году таких дел раскрыли восемь.

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ИСТОЧНИК KP.RU