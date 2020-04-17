Коронавирус в Рязани: один из ТЦ перестал брать аренду с неработающих предприятий

17 Апр 2020 2020-04-17T09:17:29+03:00

Те, кто под установленные из-за пандемии COVID-19 ограничения не попадает, по-прежнему должны платить

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В Рязани в ТРЦ «Малина» решила временно не начислять арендную плату партнерам. Арендные каникулы устроили для тех, кто не может работать в условиях пандемии COVID-19 из-за введенных властями ограничительных мер, и продлятся они до тех пор, пока эти ограничения не снимут.

Администрация ТРЦ констатировала, что коронавирус ударил по бизнесу, и мотивировала свое решение так:

«Невозможно было ожидать либо избежать сложившейся ситуации в стране и регионе. Бизнес ведь не ориентировался на возможную мировую пандемию и не мог заранее предугадать ее последствия. При этом договоры аренды автоматически не приостановились и отвечать по своим обязательствам надо, даже несмотря на тотальное снижение выручки».

Те, кто продолжает свою коммерческую деятельность, платить арендодателю по-прежнему обязаны. Напомним, под запрет среди прочих не попали аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости.

Тем временем правительство Рязанской области предоставило отсрочку для арендаторов госимущества до 1 октября, однако не позже 1 января 2023 года отдать все до копейки все равно придется.

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ИСТОЧНИК KP.RU