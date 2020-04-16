Коронавирус в Рязани: опергруппа изобличила очередной «фейк» про перинатальный центр

16 Апр 2020 2020-04-16T22:27:07+03:00

В рязанский перинатальный центр везут якобы 250 человек, зараженных коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Оперативная группа Рязанской области сообщила, что информация о том, что в рязанский перинатальный центр везут 250 больных коронавирусом, является ложью.

«Это неправда. Доверяйте только проверенным источникам. Всем доброго сна!», - говорится в сообщении опергруппы.

При этом отмечается, что недостоверные сведения распространяются при помощи мессенджеров и в личных сообщениях в соцсетях.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, одна из статей которого предусматривает ответственность за распространение ложной информации в соцсетях, в интернете и по другим каналам. Распространителям фейковых новостей грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.

.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU