Коронавирус в Рязани: опергруппа изобличила очередной «фейк» про перинатальный центр
Оперативная группа Рязанской области сообщила, что информация о том, что в рязанский перинатальный центр везут 250 больных коронавирусом, является ложью.
«Это неправда. Доверяйте только проверенным источникам. Всем доброго сна!», - говорится в сообщении опергруппы.
При этом отмечается, что недостоверные сведения распространяются при помощи мессенджеров и в личных сообщениях в соцсетях.
Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, одна из статей которого предусматривает ответственность за распространение ложной информации в соцсетях, в интернете и по другим каналам. Распространителям фейковых новостей грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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