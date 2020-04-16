Коронавирус в Рязани и области: из других регионов в районы приехали 35 тысяч 805 человек
Оперативная группа Рязанской области опубликовала последнюю информацию о прибывших в муниципальные районы гражданах.
В целом на 16 апреля, без учета областного центра, выявлено 35 тысяч 805 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа.
«В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 855 граждан, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях», - сообщили в опергруппе.
Также отмечается, что 657 человек уже прошли период наблюдения, все они оказались здоровы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 16 апреля: 154 человек заражены, 31 - на подтверждении
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 16 апреля 2020 года (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»