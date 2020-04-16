Коронавирус в Рязани и области: из других регионов в районы приехали 35 тысяч 805 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T21:54:29+03:00

Коронавирус в Рязани и области: на изоляции в муниципалитетах находятся 855 человек

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Оперативная группа Рязанской области опубликовала последнюю информацию о прибывших в муниципальные районы гражданах.

В целом на 16 апреля, без учета областного центра, выявлено 35 тысяч 805 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа.

«В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 855 граждан, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях», - сообщили в опергруппе.

Также отмечается, что 657 человек уже прошли период наблюдения, все они оказались здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU