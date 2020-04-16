16 Апр 2020 2020-04-16T19:28:09+03:00

Я его осадить хотел: Дмитрий Панкин рассказал об инциденте с охранником гордумы.

По словам депутата, он пришел, чтобы забрать корреспонденцию. С учетом потасовки с охраной, в здании он пробыл не больше пяти минут

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Заместитель главы Рязани, депутат от ЛДПР Дмитрий Панкин прокомментировал «Комсомолке» инцидент с охранником.

— Захотели – пустили, захотели – не пустили, — говорит депутат. — Согласно Указу президента и распоряжению губернатора, представительные органы работают. Депутаты – это основная составляющая представительных органов. Мы пришли, забрали корреспонденцию и ушли. С учетом потасовки с охраной, мы в здании находились пять минут.

— На видео видно, как вы несколько раз спускались к охраннику, что вы ему говорили?

— Да я его осадить просто хотел. По их реакции было видно, что их перед этим проинструктировали, чтобы меня с Володиным не пропускать.

Напомним, инцидент произошел в здании Рязанской городской Думы 15 апреля. Два депутата пытались пройти через турникет, но охранник решил их не пускать. Конфликт попал на видео (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU