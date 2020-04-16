2020-04-16T16:35:40+03:00
Политика

Появилось видео, как охранник силой пытался не пустить в гордуму замглавы Рязани Дмитрия Панкина

По словам депутата, он пришел, чтобы забрать корреспонденцию. С учетом потасовки с охраной, в здании он пробыл не больше пяти минут
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Появилось видео, как охранник силой пытался не пустить в гордуму замглавы Рязани Дмитрия Панкина.Появилось видео, как охранник силой пытался не пустить в гордуму замглавы Рязани Дмитрия Панкина.
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Появилось видео, как депутатов Рязанской городской Думы от ЛДПР Дмитрия Панкина и Дмитрия Володина охрана не пропускала в здание думы. Кадры с пропускной опубликованы в telegram-канале «аТипичная Рязань».

Судя по видео, охранник силой пытался удержать Панкина, но тот отбросил его руки и прошел мимо турникета. За ним проследовал и Володин.

Напомним, конфликт произошел 15 апреля. Как прокомментировала позже председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, «15 апреля в здании не проводилось никаких совещаний и заседаний, поэтому посещения ограничены».

Охранник не пускает Панкина в гордуму.

— Захотели – пустили, захотели – не пустили, — комментирует инцидент Дмитрий Панкин. — Согласно Указу президента и распоряжению губернатора, представительные органы работают. Депутаты – это основная составляющая представительных органов. Мы пришли, забрали корреспонденцию и ушли. С учетом потасовки с охраной, мы в здании находились пять минут.

— На видео видно, как вы несколько раз спускались к охраннику, что вы ему говорили?

— Да я его осадить просто хотел. По их реакции было видно, что их перед этим проинструктировали, чтобы меня с Володиным не пропускать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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