В селе Поляны под Рязанью ввели карантин по бешенству
В селе Поляны под Рязанью в одной из квартир животное заразилось бешенством. Это стало поводом для введения локального карантина. Угрожаемой зоной, согласно постановлению от 16 апреля, объявили всю улицу Новоселов, где расположен эпизоотический очаг. С этой территории до 15 июня запретили вывозить собак и кошек.
По состоянию на конец прошлой недели, по данным главного управления ветеринарии, в Рязанской области точечные ограничительные мероприятия (на квартиру, подворье или другую территорию) действовали в 9 населенных пунктах:
- с. Маково Михайловского района;
- с. Нижнее Мальцево Сасовского района;
- с. Мураевня Милославского района;
- с. Ново-Александрово Милославского района;
- д. Мягково Клепиковского района;
- д. Лужки Рязанского района;
- п. Дивово Рыбновского района;
- д. Новое Амесьево Сасовского района (там бешеная лиса укусила человека);
- с. Дядьково Рязанского района.
С начала 2020 года ветеринары зарегистрировали больше десятка случаев бешенства.
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ИСТОЧНИК KP.RU