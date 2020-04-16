В селе Поляны под Рязанью ввели карантин по бешенству

16 Апр 2020 2020-04-16T16:14:36+03:00

Ограничения локальные, но таких точек по области набралось уже с десяток

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В селе Поляны под Рязанью в одной из квартир животное заразилось бешенством. Это стало поводом для введения локального карантина. Угрожаемой зоной, согласно постановлению от 16 апреля, объявили всю улицу Новоселов, где расположен эпизоотический очаг. С этой территории до 15 июня запретили вывозить собак и кошек.

По состоянию на конец прошлой недели, по данным главного управления ветеринарии, в Рязанской области точечные ограничительные мероприятия (на квартиру, подворье или другую территорию) действовали в 9 населенных пунктах:

- с. Маково Михайловского района;

- с. Нижнее Мальцево Сасовского района;

- с. Мураевня Милославского района;

- с. Ново-Александрово Милославского района;

- д. Мягково Клепиковского района;

- д. Лужки Рязанского района;

- п. Дивово Рыбновского района;

- д. Новое Амесьево Сасовского района (там бешеная лиса укусила человека);

- с. Дядьково Рязанского района.

С начала 2020 года ветеринары зарегистрировали больше десятка случаев бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU