2020-04-16T16:14:36+03:00
Происшествия

В селе Поляны под Рязанью ввели карантин по бешенству

Ограничения локальные, но таких точек по области набралось уже с десяток
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Поляны под Рязанью в одной из квартир животное заразилось бешенством. Это стало поводом для введения локального карантина. Угрожаемой зоной, согласно постановлению от 16 апреля, объявили всю улицу Новоселов, где расположен эпизоотический очаг. С этой территории до 15 июня запретили вывозить собак и кошек.

По состоянию на конец прошлой недели, по данным главного управления ветеринарии, в Рязанской области точечные ограничительные мероприятия (на квартиру, подворье или другую территорию) действовали в 9 населенных пунктах:

- с. Маково Михайловского района;

- с. Нижнее Мальцево Сасовского района;

- с. Мураевня Милославского района;

- с. Ново-Александрово Милославского района;

- д. Мягково Клепиковского района;

- д. Лужки Рязанского района;

- п. Дивово Рыбновского района;

- д. Новое Амесьево Сасовского района (там бешеная лиса укусила человека);

- с. Дядьково Рязанского района.

С начала 2020 года ветеринары зарегистрировали больше десятка случаев бешенства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани выявили у девятимесячного ребенка
Появилось видео, как охранник силой пытался не пустить в гордуму замглавы Рязани Дмитрия Панкина
В селе Поляны под Рязанью ввели карантин по бешенству
Будьте спокойны и не паникуйте: кардиолог дала рекомендации сердечникам, чтобы не заразиться коронавирусом
Глава Рязани дала пояснения по поводу решения депутатов фракции ЛДПР покинуть зал заседаний
Семь зараженных коронавирусом в Рязани находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязани: автокросс «День Победы» перенесен на неопределенный срок
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Коронавирус в Рязанской области, ситуация на 13.00 16 апреля: 666 человек под наблюдением
Губернатор Любимов пообщается с рязанцами в прямом эфире во «ВКонтакте»
Собираемость оплаты за отопление и горячую воду в Рязани резко сократилась
Мосгорсуд оставил Сергея Карабасова под стражей и без свиданий
Резервный фонд администрации Рязани будет увеличен на 5 млн рублей
«Единая Россия» направит президенту предложения по поддержке предпринимателей и работников предприятий бизнеса
Коронавирус в Рязани: количество заразившихся увеличилось до 154
Пасха в Рязани 2020: обновлен список для освящения куличей на производстве
Режим ограничения в Рязани 2020: мусульманам рассказали, как молиться при закрытых мечетях