16 Апр 2020 2020-04-16T15:32:44+03:00

Будьте спокойны и не паникуйте: кардиолог дала рекомендации сердечникам, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Наличие сердечно-сосудистых заболеваний повышает риск более тяжелого течения и неблагоприятного исхода в случае заражения коронавирусом, об этом предупреждают специалисты рязанского кардиологического диспансера. В зону риска попадают пациенты с ишемической болезнью, аритмией и другими нарушениями нормального функционирования сердца.

— Чтобы избежать инфицирования, больным нужно, в первую очередь, максимально ограничить контакты, находиться дома, избегать поездок на общественном транспорте, — подчеркивает кандидат медицинских наук, заведующая отделением профилактики рязанского кардиодиспансера Ирина Григорьева. — При вынужденном посещении общественных мест следует соблюдать безопасную дистанцию – два метра и более – в отношении других людей, носить медицинскую маску, избегать рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот. По возвращении домой следует тщательно вымыть руки с мылом. Можно также использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости.

По словам врача, при появлении симптомов ОРВИ, особенно повышении температуры, нужно сразу вызвать врача на дом, а заниматься самолечением ни в коем случае не следует, в том числе самостоятельно принимать антибиотики.

— Противостоять отрицательным эмоциям поможет самообладание, настрой на позитив, — продолжает специалист. — Я рекомендую сохранять спокойствие, не паниковать. Надо постараться во всем найти хорошую сторону, учиться радоваться мелочам. Положительные эмоции – мощное лекарство, которое не стоит ни копейки, однако его значение трудно переоценить. Период самоизоляции не стоит рассматривать как потерянное время. Перечитайте любимые книги, вспомните о хобби, займитесь всем тем, на что прежде не хватало времени.

— Для пациентов с хроническими заболеваниями особенно важно придерживаться здорового образа жизни, — напоминает Григорьева. — Во время самоизоляции обязательно нужно выделить время для физических упражнений. Несколько раз в день следует проводить сквозное проветривание помещений, обязательно соблюдать диету, соответствующую заболеванию. В любом случае – избегать жирной и жареной пищи, контролировать массу тела, она, несмотря на более спокойный, чем обычно образ жизни, не должна увеличиваться. Очень важно точно соблюдать все рекомендации, данные лечащим врачом, постоянно следить за артериальным давлением и пульсом.

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