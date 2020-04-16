Глава Рязани дала пояснения по поводу решения депутатов фракции ЛДПР покинуть зал заседаний

16 Апр 2020 2020-04-16T15:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования Юлия Рокотянская рассказала о мерах безопасности, предпринятых при подготовке и проведении заседания представительного органа местного самоуправления.

— На заседании городской Думы приняты все меры безопасности. Депутатам была измерена температура, выданы медицинские маски. При входе в здание и в зал заседаний стояли дезинфекторы для обработки рук. Проведена тщательная уборка зала, продезинфицированы все микрофоны и планшеты. Я за этим лично слежу, — подчеркнула глава муниципального образования.

Тем не менее, депутаты фракции ЛДПР приняли решение покинуть зал заседаний. Ранее руководитель депутатского объединения Дмитрий Володин предложил проводить общее тестирование депутатов Рязанской городской Думы на коронавирус. Кроме того, он подчеркнул, что накануне заседания столкнулся с затруднениями при проходе в здание Рязанской городской Думы из-за принятых мер безопасности.

Юлия Рокотянская пояснила депутатам, что вчера, 15 апреля, в здании не проводилось никаких совещаний и заседаний, поэтому посещения ограничены. Сегодня были приняты все меры, чтобы заседание прошло безопасно. Также глава муниципального образования напомнила, что у каждого депутата есть право передать свой голос. Из-за сложной эпидемиологической ситуации утвержден временный порядок голосования на заседаниях Рязанской городской Думы. В соответствии с документом, при использовании электронной системы голосования депутатом допускается передача своего голоса другому депутату той же фракции в случае отсутствия на заседании Рязанской городской Думы.

— У нас получается, что не все депутаты готовы идти и работать на благо нашего города Рязани, — отметила Рокотянская. — Сегодня фракция ЛДПР отказалась работать на заседании городской думы, где в оперативном порядке рассматривались важные вопросы изменений в бюджет, обеспечения населения теплом в предстоящий период. Я прошу председателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Сергея Еремина этот вопрос поднять на комитете и принять решение, каким образом мы должны работать, чтобы был результат для города и наших граждан. Очередное заседание, намеченное на 23 апреля, отменяется. О дате проведения следующего заседания вам будет сообщено дополнительно. Искренне благодарю вас, что вы смогли сегодня прийти и поработать. И прошу вас в это сложное время оставаться дома.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU